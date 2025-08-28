Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizeibeamte finden Cannabisplantage - Tatverdächtiger festgenommen

Rommerskirchen (ots)

Am Mittwoch (27.08.), gegen 18:00 Uhr, haben Polizeibeamte einen 24 Jahre alten Mann aus Kroatien vorläufig festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, in einem Einfamilienhaus an der Kapellenstraße in Butzheim Cannabis angebaut zu haben.

Zeugen hatten der Polizei verdächtige Beobachtungen gemeldet, unter anderem sollten Schläuche aus dem Haus herausragen. Als Beamte vor Ort nach dem Rechten sahen, versuchte der 24-Jährige das Haus über die Terrasse zu verlassen. Da Einsatzkräfte Cannabisgeruch wahrnahmen, durchsuchten sie das Anwesen auf richterliche Anordnung.

Bei der Durchsuchung wurde nahezu 500 Cannabispflanzen und das notwendige Equipment für den Betrieb einer Cannabisplantage aufgefunden und sichergestellt. Der Mann aus Kroatien, der im Verdacht steht, an dem Anbau der Pflanzen beteiligt zu sein, wurde vorläufig festgenommen. Er wird am Donnerstag (28.08.) einem Haftrichter vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 14 übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell