Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fußgänger schlägt Winterdienstfahrer gegen den Brustkorb

Winterberg (ots)

Am 06.01.2026 kam es um 21:30 Uhr in der Remmeswiese zu einem Konflikt zwischen einem 47-jährigen Fußgänger und einem 58-jährigen Winterdienstfahrer. Der Winterdienstfahrer war dabei die zu diesem Zeitpunkt stark befahrene Straße zu streuen, als er aufgrund von Fußgängern, welche die Fahrbahn überquerten, abbremsen musste. Der 47-jährige Dülmener soll daraufhin zunächst einen verbalen Konflikt mit dem Winterdienstfahrer geführt haben. Dann soll er die Tür zum Führerhaus des Streufahrzeuges geöffnet und dem Fahrer unvermittelt gegen den Brustkorb geschlagen haben. Der 47-Jährige streitet die Tat ab. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

