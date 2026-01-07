PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fußgänger schlägt Winterdienstfahrer gegen den Brustkorb

Winterberg (ots)

Am 06.01.2026 kam es um 21:30 Uhr in der Remmeswiese zu einem Konflikt zwischen einem 47-jährigen Fußgänger und einem 58-jährigen Winterdienstfahrer. Der Winterdienstfahrer war dabei die zu diesem Zeitpunkt stark befahrene Straße zu streuen, als er aufgrund von Fußgängern, welche die Fahrbahn überquerten, abbremsen musste. Der 47-jährige Dülmener soll daraufhin zunächst einen verbalen Konflikt mit dem Winterdienstfahrer geführt haben. Dann soll er die Tür zum Führerhaus des Streufahrzeuges geöffnet und dem Fahrer unvermittelt gegen den Brustkorb geschlagen haben. Der 47-Jährige streitet die Tat ab. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 06.01.2026 – 10:24

    POL-HSK: Autofahrer schlug Fahrradfahrer gegen die Brust

    Arnsberg-Neheim (ots) - Am 05.01.2026 kam es um 11:23 Uhr im Straßenverkehr zu einem körperlichen Übergriff in der Apothekerstraße in Arnsberg-Neheim. Vorausgegangen war eine Verkehrssituation, in welcher ein 33-jähriger Pedelec-Fahrer nach eigenen Angaben entgegen der Einbahnstraße an abgestellten Fahrzeugen vorbeifuhr und der Gegenverkehr dadurch zum Warten gezwungen war. Dies verärgerte einen entgegenkommenden ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 09:47

    POL-HSK: Einbruch in Personalräume des Krankenhauses

    Winterberg (ots) - Zwischen dem 02.01.2026 und 03.01.2026 brachen bislang unbekannte Täter zwei Türschlösser von Personalräumen des Krankenhauses in der Franziskusstraße auf. Der oder die Täter durchsuchten Personalräume und einen Technikraum. Nach erster Einschätzung ist nichts entwendet worden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiwache in Winterberg unter der Telefonnummer ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 11:35

    POL-HSK: Auseinandersetzung in einer Gaststätte in der Nuhnestraße

    Winterberg (ots) - Am 03.01.2026 um 21:45 Uhr soll es in einer Winterberger Gaststätte zunächst zu einer sexuellen Belästigung und im Nachgang durch dieselben Beteiligten zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen sein. Die eingesetzten Polizeibeamten trafen vor dem Lokal auf sechs Beteiligte, von denen ein Mann im Gesicht blutete. Zunächst soll einer der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren