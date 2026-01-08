PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Freilaufender Hund hält Polizei in Atem

POL-PDNR: Freilaufender Hund hält Polizei in Atem
  • Bild-Infos
  • Download

Rengsdorf (ots)

Am 08.01.2026 erhielt die PI Straßenhaus Kenntnis über einen freilaufenden Hund im Bereich Rengsdorf. Diverse Verkehrsteilnehmer meldeten, dass das Tier immer wieder auf die Fahrbahn laufe. Mehrere Versuche das Tier zu sichern schlugen, trotz der Hinzuziehung eines Diensthundeführer sowie eines Tierarztes, bislang fehl.

Der Hund wurde wie folgt beschrieben:

Sehr ängstlich mit einem braun/grau/schwarzem Fell und in etwa hüfthoch.

Derzeit liegen keinerlei Hinweise auf einen möglichen Besitzer vor. Der oder die Tierhalter werden gebeten sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Zeugen, welche Hinweise auf den Verbleib sowie die Eigentümer des Hundes geben können, werden ebenfalls gebeten sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der 02634/952-0 zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 08.01.2026 – 09:35

    POL-PDNR: erneute Beschädigung einer Raiffeisen-Statue

    Hamm (Sieg) (ots) - Vermutlich in der Nacht von Dienstag, 06.01.2026, auf Mittwoch, 07.01.2026, wurde in Hamm (Sieg) erneut eine Raiffeisen-Statue beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen rissen unbekannte Täter die Statue, die in der Straße "In der Mümmelbach" aufgestellt war, vom Sockel und legten sie etwa 100 Meter weiter ab. Bereits in der Nacht von Samstag, 03.01.2026, auf Sonntag, 04.01.2026, wurde eine ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 15:48

    POL-PDNR: Pedelec-Diebstahl am Bahnhof

    Kirchen (Sieg) (ots) - Ein Geschädigter stellte sein schwarzes Pedelec der Marke Hitway im Zeitraum von Dienstag, 23.12.25, bis Donnerstag, 1.1.26, am Kirchener Bahnhof ab, und sicherte dieses mittels eines Schlosses. Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete das Fahrrad im angegebenen Zeitraum, sodass der Geschädigte dieses am Neujahrtags nicht mehr vorfinden konnte. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 10:51

    POL-PDNR: Fußgänger angefahren und geflüchtet - Zeugenaufruf!

    Kirchen (Sieg) (ots) - Am Dienstag, 6.1., kam es gegen 18:30 Uhr im Ortsteil Wehbach an dem Fußgängerüberweg ("Zebrastreifen") im Bereich der Koblenz-Olper-Straße in Höhe der Haus-Nr. 97 zu einem Verkehrsunfall. Ein 37-jähriger Fußgänger gab an, beim Überqueren der Fahrbahn auf dem Fußgängerüberweg von einem schwarzen SUV angefahren worden zu sein. Der SUV, bei welchem es sich um einen Audi oder BMW gehandelt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren