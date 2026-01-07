PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fußgänger angefahren und geflüchtet - Zeugenaufruf!

Kirchen (Sieg) (ots)

Am Dienstag, 6.1., kam es gegen 18:30 Uhr im Ortsteil Wehbach an dem Fußgängerüberweg ("Zebrastreifen") im Bereich der Koblenz-Olper-Straße in Höhe der Haus-Nr. 97 zu einem Verkehrsunfall. Ein 37-jähriger Fußgänger gab an, beim Überqueren der Fahrbahn auf dem Fußgängerüberweg von einem schwarzen SUV angefahren worden zu sein. Der SUV, bei welchem es sich um einen Audi oder BMW gehandelt haben soll, befuhr demnach die Koblenz-Olper-Straße aus Richtung Niederfischbach kommend und in Fahrtrichtung Kirchen, und soll den Geschädigten seitlich erfasst haben, wodurch dieser zu Boden fiel und leicht verletzt wurde. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person mit dem Fahrzeug von der Unfallstelle, ohne weitere Feststellungen zu ermöglichen.

Laut Angaben des Geschädigten soll eine Zeugin mit gelber Jacke und braun-weiß-schwarzem Hund vor Ort gewesen sein, welche den Unfall mitbekommen haben müsste, und ihm noch aufhalf.

Aufgrund der Umstände konnte der Unfallhergang noch nicht abschließend geklärt werden. Die Polizeiinspektion Betzdorf bittet aus diesem Grund Zeuginnen und Zeugen, insbesondere die bislang nicht bekannte o. g. Frau mit dem Hund, sich unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 00:40

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

    Windhagen (ots) - Am 05.01.2026, ca. 12:15 Uhr, kam es auf der L272 zwischen Windhagen-Stockhausen und dem Flugplatzgelände Eudenbach zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekannter PKW, welcher in Fahrtrichtung Asbach fuhr, touchierte im Begegnungsverkehr den Außenspiegel eines schwarzen Citroen Picasso und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 00:17

    POL-PDNR: Fußgängerin durch unbekannten PKW angefahren - Zeugen gesucht

    Asbach (ots) - Am Dienstagabend, 06.01.2026, gegen 18 Uhr, wurde eine 17-Jährige beim Überqueren der Talstraße in Asbach von einem PKW, der in die Talstraße aus dem dortigen Kreisverkehr einbog, touchiert. Hierdurch kam die Fußgängerin zu Fall und verletzte sich bei dem Sturz. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 13:57

    POL-PDNR: Sattelschlepper kommt auf schneebedeckter Fahrbahn der B256 ab

    Bonefeld (ots) - Am Abend des 05.01.2026 kam es gegen 18:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B256 zwischen Straßenhaus und Bonefeld. Auf schneebedeckter Fahrbahn kam ein Sattelschlepper, welcher die B256 in Fahrtrichtung Neuwied befuhr, nach rechts von der Fahrbahn ab und kam auf einer angrenzenden Wiese zum Stehen. Entgegen der ersten Meldung war der LKW nicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren