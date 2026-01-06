PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Sattelschlepper kommt auf schneebedeckter Fahrbahn der B256 ab

Bonefeld (ots)

Am Abend des 05.01.2026 kam es gegen 18:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B256 zwischen Straßenhaus und Bonefeld. Auf schneebedeckter Fahrbahn kam ein Sattelschlepper, welcher die B256 in Fahrtrichtung Neuwied befuhr, nach rechts von der Fahrbahn ab und kam auf einer angrenzenden Wiese zum Stehen. Entgegen der ersten Meldung war der LKW nicht umgekippt und der Fahrzeugführer konnte sein Fahrzeug unverletzt verlassen. Aufgrund dessen konnte auch die alarmierte Feuerwehr die Einsatzstelle nach wenigen Minuten wieder verlassen. Die Bundesstraße 256 musste zwecks Bergung des LKW für kurze Zeit vollgesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

