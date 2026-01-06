Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung auf dem Sportplatz Großmaischeid

Großmaischeid (ots)

Im Zeitraum vom 02.01.2026, 20:00 Uhr bis zum 05.01.2026, 09:00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Personen die Rasenfläche des Bolzplatzes der Ortsgemeinde Großmaischeid. Die bislang unbekannten Täter drifteten auf der schneebedeckten Rasenfläche mit einem PKW und beschädigten dabei in erheblichem Maße die Grasnarbe. Die Polizei Straßenhaus hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Zeit liegen keine Hinweise auf den oder die Täter vor. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell