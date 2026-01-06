PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Sachbeschädigung

Hamm (Sieg) (ots)

Bereits in der Nacht von Samstag, 03.01.2026, auf Sonntag, 04.01.2026, kam es in Hamm (Sieg), Friedhofstraße, zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter entfernten die Raiffeisen-Statue im Parc de Roissy und legten sie an der Ecke Friedhofstraße/Scheidter Straße ab. Die Statue wurde hierbei beschädigt. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

