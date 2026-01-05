PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Serie von PKW - Einbrüchen

Bitzen (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag durch bislang unbekannte Täter in der Ortslage Bitzen zu einer Serie von PKW-Ein- bzw. Aufbrüchen. Dabei wurden die zum Teil unverschlossenen Fahrzeuge nach Diebesgut durchsucht. Die Täter erbeuteten u.a. eine geringe Menge an Bargeld sowie diverse Gegenstände des täglichen Gebrauches. Ein Teil des Diebsgutes konnte durch einen namentlich bekannten Zeugen unweit des Friedhofes in Bitzen wieder aufgefunden werden. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizeiwache Wissen unter der Rufnummer 02742/935-100 sowie die Kriminalinspektion Betzdorf unter der Rufnummer 02741/926-0 entgegen. Weiterhin ergeht der Hinweis durch die Polizei, Fahrzeuge niemals unverschlossen abzustellen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Wissen
PHK Jörg Zöller
Telefon: 02742/935-120

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

  • 05.01.2026 – 11:09

    POL-PDNR: Zwei Kaninchendiebstähle aufgeklärt

    Betzdorf (ots) - Es wird auf die Pressemeldung "Kaninchendiebstahl" vom 2.1.2026 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117709/6189002) Bezug genommen. Zwischenzeitlich konnte eine polizeibekannte 38-jährige als Tatverdächtige des Kaninchendiebstahls ermittelt werden. Die Tatverdächtige konnte am 3.1.2026 im Betzdorfer Stadtgebiet angetroffen werden. Dabei führte sie das entwendete Kaninchen unter ihrer Jacke mit ...

  • 05.01.2026 – 10:34

    POL-PDNR: Mit Zaun kollidiert und geflüchtet

    Niederfischbach (ots) - Im Zeitraum zwischen Freitag, 2.1., 17 Uhr, und Samstag, 3.1.2026, 18 Uhr, kollidierte eine bislang unbekannte Person mit dem Zaun eines Gewerbegeländes an der Konrad-Adenauer-Straße am Ortsausgang in Richtung Freudenberg. Hierdurch entstand ein Sachschaden an dem Zaun. Anschließend entfernte sich die Täterschaft von der Unfallstelle, ohne die Feststellung ihrer Person, ihres Fahrzeugs und der ...

  • 05.01.2026 – 10:26

    POL-PDNR: PKW nach Schneeballwurf beschädigt

    Betzdorf (ots) - Die Geschädigten befuhren am 03.01.2025 gegen 01:35 Uhr mit ihrem Audi die B 62 zwischen Betzdorf und Kirchen. Eine bislang unbekannte Täterschaft warf von der dortigen Fußgängerbrücke einen Schneeball auf ihr Fahrzeug, wodurch hieran Sachschaden entstand. Die Täterschaft konnte daraufhin unerkannt entkommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter ...

