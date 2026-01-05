PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mit Zaun kollidiert und geflüchtet

Niederfischbach (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, 2.1., 17 Uhr, und Samstag, 3.1.2026, 18 Uhr, kollidierte eine bislang unbekannte Person mit dem Zaun eines Gewerbegeländes an der Konrad-Adenauer-Straße am Ortsausgang in Richtung Freudenberg. Hierdurch entstand ein Sachschaden an dem Zaun. Anschließend entfernte sich die Täterschaft von der Unfallstelle, ohne die Feststellung ihrer Person, ihres Fahrzeugs und der Art ihrer Beteiligung an dem Verkehrsunfall zu ermöglichen.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise zu dem Fahrzeug, welches im Bereich der rechten Fahrzeugseite beschädigt sein dürfte, und der fahrzeugführenden Person unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

