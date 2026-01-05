PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Weyerbusch (ots)

Am Sonntag, 04.01.2026, gegen 11.30 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße (L) 276 im Bereich Weyerbusch ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 52-jährige Pkw-Fahrerin die L 276, aus Richtung Weyerbusch kommend, in Fahrtrichtung Schürdt. Hierbei kam sie nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die Fahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Altenkirchen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

