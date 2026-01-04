Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an mehreren Firmen-LKWs

Neustadt (Wied) (ots)

Im Zeitraum vom 30.12.2025 bis 04.01.2026 wurden bei einer Gartenbaufirma in Neustadt (Wied) - Wiedmühle mehrere LKWs und Anhänger durch Unbekannt beschädigt. Unter anderem wurden Reifen mutwillig zerstochen und Fahrzeugleuchten zerschlagen.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

