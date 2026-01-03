Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Buchholz (Westerwald) (ots)

Am Samstag, 03.01.2026, im Zeitraum von 10:00 bis 13:00 Uhr wurde der Zaun einer Schreinerei im Industriepark Nord in Buchholz (Westerwald) durch ein unbekanntes Fahrzeug stark beschädigt. Kameraaufzeichnungen der Firma werden noch ausgewertet.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

