POL-PDNR: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Roth (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 31.12.2025, 18.00 Uhr, bis Donnerstag, 01.01.2026, 10.00 Uhr, kam es in Roth, Bogenstraße, zu Sachbeschädigungen. Nach bisherigen Erkenntnissen besprühen unbekannte Täter Bänke, Verkehrszeichen, die Bushaltestelle und einen Briefkasten mit Farbe. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

