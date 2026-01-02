PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mülltonnenbrand

Gebhardshain (ots)

An einem Anwesen im Steinweg gerieten im Laufe des 1.1.2026 mehrere beisammenstehende Hausabfalltonnen in Brand. Da ein Zusammenhang mit Silvesterfeuerwerk anzunehmen ist, leiteten die Polizeikräfte vor Ort ein Ermittlungsverfahren ein.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 11:44

    POL-PDNR: 18-jähriger nach Unfallflucht unter Tatverdacht

    Daaden (ots) - Am 1.1.2026 kam es im Bereich der Werrbachstraße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem sich der Verursacher im Anschluss unerlaubt von der Örtlichkeit entfernte. Gegen 4 Uhr in der Nacht war ein bis dato unbekannter mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen, und hatte einen geparkten Peugeot erheblich beschädigt. Im Rahmen der Ermittlungen konnten Hinweise auf einen 18-jährigen erlangt werden, ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 11:35

    POL-PDNR: Unfallflucht konnte schnell geklärt werden

    Elkenroth (ots) - Am Vormittag des 1.1.2026 wurde der PI Betzdorf eine größere Unfallstelle entlang der L 286 im Bereich des Elkenrother Weihers gemeldet. Ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer war offenbar ausgangs einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen, und auf rund 200 Metern durch den dortigen Straßengraben gefahren, wobei er zwei Leitpfosten sowie eine Gaskennzeichnungssäule mitnahm. Hierbei verlor der ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 11:27

    POL-PDNR: Mülltonnenbrand

    Mudersbach (ots) - Am 1.1.2026 kam es gegen 01:45 Uhr in der der Straße "Auf'm Strüdchen" zum Brand zweier Mülltonnen. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr zügig gelöscht werden. Aufgrund der Umstände wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung durch Feuer aufgenommen. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Betzdorf PHK Jan Hansonis ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren