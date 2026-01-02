PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: 18-jähriger nach Unfallflucht unter Tatverdacht

Daaden (ots)

Am 1.1.2026 kam es im Bereich der Werrbachstraße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem sich der Verursacher im Anschluss unerlaubt von der Örtlichkeit entfernte. Gegen 4 Uhr in der Nacht war ein bis dato unbekannter mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen, und hatte einen geparkten Peugeot erheblich beschädigt. Im Rahmen der Ermittlungen konnten Hinweise auf einen 18-jährigen erlangt werden, welcher offenbar den Verkehrsunfall verursacht hatte. An dessen Anschrift in der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf konnte daraufhin ein entsprechend unfallbeschädigter VW festgestellt werden. Der 18-jährige, welcher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, bestritt jedoch gefahren zu sein. Zudem hatte er das Unfallfahrzeug ohne das Einverständnis der Besitzerin geführt.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise zu dem Verkehrsunfall oder daran beteiligten Personen unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 11:35

    POL-PDNR: Unfallflucht konnte schnell geklärt werden

    Elkenroth (ots) - Am Vormittag des 1.1.2026 wurde der PI Betzdorf eine größere Unfallstelle entlang der L 286 im Bereich des Elkenrother Weihers gemeldet. Ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer war offenbar ausgangs einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen, und auf rund 200 Metern durch den dortigen Straßengraben gefahren, wobei er zwei Leitpfosten sowie eine Gaskennzeichnungssäule mitnahm. Hierbei verlor der ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 11:27

    POL-PDNR: Mülltonnenbrand

    Mudersbach (ots) - Am 1.1.2026 kam es gegen 01:45 Uhr in der der Straße "Auf'm Strüdchen" zum Brand zweier Mülltonnen. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr zügig gelöscht werden. Aufgrund der Umstände wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung durch Feuer aufgenommen. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Betzdorf PHK Jan Hansonis ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 11:21

    POL-PDNR: Verkehrsunfall nach Warnbarkendiebstahl

    Kirchen (Sieg) (ots) - Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete im Zeitraum von Dienstag, 30.12., 20:00 Uhr, bis Mittwoch, 31.12. 6 Uhr, eine zur Absicherung einer Gefahrenstelle auf dem Parkplatz des Netto-Markts abgestellte Warnbarke. Infolgedessen kam es am 31.12. an dieser Stelle zu einem Verkehrsunfall, weil ein Verkehrsteilnehmer die Gefahrenstelle, eine abgesägte Laterne, nicht ausreichend erkannte, und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren