PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallflucht konnte schnell geklärt werden

Elkenroth (ots)

Am Vormittag des 1.1.2026 wurde der PI Betzdorf eine größere Unfallstelle entlang der L 286 im Bereich des Elkenrother Weihers gemeldet. Ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer war offenbar ausgangs einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen, und auf rund 200 Metern durch den dortigen Straßengraben gefahren, wobei er zwei Leitpfosten sowie eine Gaskennzeichnungssäule mitnahm. Hierbei verlor der Flüchtige den Kühlergrill samt des Kennzeichens seines Fords. Jedoch wurde der Unfall, welcher offenbar bereits gegen 22:30 Uhr am Vorabend passierte, nicht gemeldet. Aufgrund der Hinterlassenschaften an der Unfallstelle konnten die Einsatzkräfte den Unfallflüchtigen schnell ermitteln. An der Halteranschrift in der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf konnten diese einen 28-jährigen antreffen, welcher das Verursachen des Verkehrsunfalls auch einräumte. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 11:27

    POL-PDNR: Mülltonnenbrand

    Mudersbach (ots) - Am 1.1.2026 kam es gegen 01:45 Uhr in der der Straße "Auf'm Strüdchen" zum Brand zweier Mülltonnen. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr zügig gelöscht werden. Aufgrund der Umstände wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung durch Feuer aufgenommen. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Betzdorf PHK Jan Hansonis ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 11:21

    POL-PDNR: Verkehrsunfall nach Warnbarkendiebstahl

    Kirchen (Sieg) (ots) - Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete im Zeitraum von Dienstag, 30.12., 20:00 Uhr, bis Mittwoch, 31.12. 6 Uhr, eine zur Absicherung einer Gefahrenstelle auf dem Parkplatz des Netto-Markts abgestellte Warnbarke. Infolgedessen kam es am 31.12. an dieser Stelle zu einem Verkehrsunfall, weil ein Verkehrsteilnehmer die Gefahrenstelle, eine abgesägte Laterne, nicht ausreichend erkannte, und ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 11:15

    POL-PDNR: Kaninchendiebstahl

    Betzdorf (ots) - Im Rahmen einer urlaubsbedingten Abwesenheit brachte eine Geschädigte ihre beiden Kaninchen bei einer Familie in der Rainuferstraße zur kurzzeitigen Pflege unter. In der Nacht vom 30. auf den 31.12. wurde eines der beiden Tiere mitsamt einer Trinkflasche durch eine bislang unbekannte Täterschaft aus dem Kaninchenstall entwendet. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren