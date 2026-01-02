PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Kaninchendiebstahl

Betzdorf (ots)

Im Rahmen einer urlaubsbedingten Abwesenheit brachte eine Geschädigte ihre beiden Kaninchen bei einer Familie in der Rainuferstraße zur kurzzeitigen Pflege unter. In der Nacht vom 30. auf den 31.12. wurde eines der beiden Tiere mitsamt einer Trinkflasche durch eine bislang unbekannte Täterschaft aus dem Kaninchenstall entwendet.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

