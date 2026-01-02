POL-PDNR: Fahrzeugführer unter Drogenverdacht

Unkel (ots) - Am Neujahrsmorgen gegen 06.45 Uhr wurde der Polizeiinspektion Linz ein Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten PKW auf der B 42 bei Unkel Heister gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass die 57-jährige Unfallfahrerin aufgrund von Alkoholeinfluss über die Gegenfahrbahn in die Böschung fuhr und dort gegen einem Baum prallte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,83 Promille. Die ...

