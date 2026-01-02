PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Fahrraddiebstahl

Daaden (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete am Montag, 29.12.2025, im Zeitraum von 09:10 bis 10:30 Uhr ein in einem Innenhof im Hüttenweg angeschlossenes graues Pedelec der Marke Focus. Das Mountain-Bike war mit einem Schloss gesichert.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

