Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verfrühte Silvesterfeier führt zu Anzeigen und Sicherstellung von Feuerwerkskörpern

Betzdorf (ots)

Aufgrund von Zeugenhinweisen konnten Beamte der PI Betzdorf am Abend des 29.12.2025 auf dem Parkdeck Ladestraße drei junge Männer feststellen, welche dort zuvor unerlaubterweise Silvesterfeuerwerkskörper gezündet hatten. Bei den Betroffenen konnten außerdem diverse noch nicht verwendete Feuerwerkskörper aufgefunden und präventiv sichergestellt werden.

Gegen alle drei wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

