Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Erneuter Diebstahl von Bronzeplatten am Friedhof in Wehbach

Kirchen (Sieg) (ots)

Nachdem es bereits in der Vergangenheit zum Diebstahl einiger Bronzeplatten am Friedhofsgebäude im Ortsteil Wehbach kam, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft im Zeitraum von Dienstag, 23.12.2025, bis Montag, 29.12.2025, die bis dato verbliebenen Bronzeplatten aus dem Eingangsbereich des Friedhofsgebäudes im Friedhofsweg.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

