Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Erneuter Diebstahl von Bronzeplatten am Friedhof in Wehbach
Kirchen (Sieg) (ots)
Nachdem es bereits in der Vergangenheit zum Diebstahl einiger Bronzeplatten am Friedhofsgebäude im Ortsteil Wehbach kam, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft im Zeitraum von Dienstag, 23.12.2025, bis Montag, 29.12.2025, die bis dato verbliebenen Bronzeplatten aus dem Eingangsbereich des Friedhofsgebäudes im Friedhofsweg.
Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.
