POL-PDNR: Verkehrsgefährdung durch Böllerwürfe

Betzdorf (ots)

Wie eine Geschädigte bei der PI Betzdorf zur Anzeige brachte, wurden am 1.1.2026 gegen 16:30 Uhr durch drei Jugendliche im Bereich des Busbahnhofs am Struthof Böller auf die Fahrbahn geworfen, sodass zumindest die Geschädigte selbst stark abbremsen musste. Die Jugendlichen liefen nach der Tat davon, und konnten nicht mehr angetroffen werden.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise von Zeugen, insbesondere zur Identität der wahrscheinlich jugendlichen Tatverdächtigen, unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

