Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mehrere Unfälle aufgrund winterglatter Fahrbahn

Dienstgebiet PI Straßenhaus (ots)

Im Zusammenhang mit dem Wintereinbruch am 02.01.2025 mit Schneefallmengen um die fünf cm kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Straßenhaus zu insgesamt sechs Sachschadensunfällen durch Verkehrsteilnehmer, welche mit unangepasster Geschwindigkeit auf glatter oder schneebedeckter Fahrbahn fuhren. Verletzt wurde durch die Unfälle glücklicherweise niemand. In einem Fall war ein Verkehrsteilnehmer mit Sommerbereifung unterwegs und verunfallte.

Die Polizei weist darauf hin, dass die Geschwindigkeit und die Ausstattung des Fahrzeuges, insbesondere die Bereifung, an die winterlichen Verhältnisse angepasst werden müssen, um sich selbst und andere nicht zu gefährden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell