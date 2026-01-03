PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mehrere Unfälle aufgrund winterglatter Fahrbahn

Dienstgebiet PI Straßenhaus (ots)

Im Zusammenhang mit dem Wintereinbruch am 02.01.2025 mit Schneefallmengen um die fünf cm kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Straßenhaus zu insgesamt sechs Sachschadensunfällen durch Verkehrsteilnehmer, welche mit unangepasster Geschwindigkeit auf glatter oder schneebedeckter Fahrbahn fuhren. Verletzt wurde durch die Unfälle glücklicherweise niemand. In einem Fall war ein Verkehrsteilnehmer mit Sommerbereifung unterwegs und verunfallte.

Die Polizei weist darauf hin, dass die Geschwindigkeit und die Ausstattung des Fahrzeuges, insbesondere die Bereifung, an die winterlichen Verhältnisse angepasst werden müssen, um sich selbst und andere nicht zu gefährden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 12:44

    POL-PDNR: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

    Roth (ots) - In der Zeit von Mittwoch, 31.12.2025, 18.00 Uhr, bis Donnerstag, 01.01.2026, 10.00 Uhr, kam es in Roth, Bogenstraße, zu Sachbeschädigungen. Nach bisherigen Erkenntnissen besprühen unbekannte Täter Bänke, Verkehrszeichen, die Bushaltestelle und einen Briefkasten mit Farbe. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Frank Feldhäuser, PHK Telefon: ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 12:06

    POL-PDNR: Verkehrsgefährdung durch Böllerwürfe

    Betzdorf (ots) - Wie eine Geschädigte bei der PI Betzdorf zur Anzeige brachte, wurden am 1.1.2026 gegen 16:30 Uhr durch drei Jugendliche im Bereich des Busbahnhofs am Struthof Böller auf die Fahrbahn geworfen, sodass zumindest die Geschädigte selbst stark abbremsen musste. Die Jugendlichen liefen nach der Tat davon, und konnten nicht mehr angetroffen werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährlichen ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 11:51

    POL-PDNR: Mülltonnenbrand

    Gebhardshain (ots) - An einem Anwesen im Steinweg gerieten im Laufe des 1.1.2026 mehrere beisammenstehende Hausabfalltonnen in Brand. Da ein Zusammenhang mit Silvesterfeuerwerk anzunehmen ist, leiteten die Polizeikräfte vor Ort ein Ermittlungsverfahren ein. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Betzdorf PHK Jan Hansonis Telefon: 02741 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren