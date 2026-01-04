Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Neuwied

Neuwied (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Neuwied Niederbieber am Freitagmittag, 02.01.2026, ergaben sich Hinweise auf eine aktuelle Beeinflussung des Pkw-Fahrers durch Betäubungsmittel. Dem 20-jährigen Neuwieder wurde deshalb eine Blutprobe entnommen. Der Pkw-Schlüssel wurde sichergestellt. Der Mann muss sich nun einem entsprechenden Ordnungswidrigkeitenverfahren stellen.

Am Freitagnachmittag, 02.01.2026, wurden bei einer Kontrolle in Neuwied Heimbach-Weis bei einem 28-jährigen Pkw-Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Pkw-Schlüssel sichergestellt. Er muss sich nun einem entsprechenden Ordnungswidrigkeitenverfahren stellen.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Freitagnachmittag, 02.01.2026, im Bereich Neuwied Irlich stellte sich heraus, dass der 26-jährige Pkw-Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Am Freitagnachmittag, 02.01.2026, ergaben sich drogentypische Ausfallerscheinungen bei einem 29-jährigen Neuwieder. Der Mann wurde mit seinem Pkw in der Neuwieder Innenstadt kontrolliert. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Bei einer Verkehrskontrolle am Freitagnachmittag, 02.01.2026, im Bereich der Neuwieder Innenstadt wurde festgestellt, dass der 37-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Am Freitagabend, 02.01.2026, wurde ein 20-jähriger Pkw-Fahrer im Bereich Heimbach-Weis einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es ergaben sich Hinweise auf eine aktuelle Beeinflussung durch Betäubungsmittel, sodass dem Betroffenen eine Blutprobe entnommen wurde.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Nacht von Freitag auf Samstag, 03.01.2026, wurde durch die Beamten im Kofferraum des kontrollierten Pkw eine lose mitgeführte Schreckschusswaffe festgestellt. Der 21-jährige Fahrzeugführer aus Neuwied konnte weder den erforderlichen kleinen Waffenschein noch Ausweisdokumente vorlegen. Die täuschend echt aussehende Waffe wurde sichergestellt. Den Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Am Samstagmittag, 03.01.2026, wurden im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Neuwieder Innenstadt drogentypische Ausfallerscheinungen bei einer 43-jährigen Fahrzeugführerin festgestellt. Ihr wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Sie erwartet nun ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Am Samstagnachmittag, 03.01.2026, wurden bei einer Verkehrskontrolle auf der B42 drogentypische Ausfallerscheinungen bei einem 29-jährigen Pkw-Fahrer festgestellt. Dem Mann aus Lahnstein wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun einem entsprechenden Ordnungswidrigkeitenverfahren stellen.

Am Samstagabend, 03.01.2026, wurden im Rahmen einer Verkehrskontrolle im Neuwieder Industriegebiet drogentypische Ausfallerscheinungen bei einem 30-jährigen Fahrzeugführer festgestellt. Dem Mann aus Rheinbrohl wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell