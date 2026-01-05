POL-PDNR: Kennzeichendiebstahl

Dierdorf (ots) - Am Samstag, 03.01.2026, wurde im Zeitraum von 13:55 Uhr bis 14:20 Uhr ein auf dem Parkplatz des "Aldi"-Marktes in Dierdorf geparkter PKW Audi A 4 beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den geparkten PKW vermutlich beim Ein- oder Ausparken im Bereich des linken Hecks und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die Regulierung des entstandenen Schadens zu ermöglichen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der ...

