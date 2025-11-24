PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Roadpol-Aktionswoche "Truck and Bus": Jeder dritte LKW bemängelt

Märkischer Kreis (ots)

Im Rahmen der europaweiten Roadpol-Kontrollwoche "Truck and Bus" hatten Polizeibeamtinnen und -beamte vergangene Woche ein besonderes Augenmerk auf LKW- und Busfahrer. An mehreren Aktionstagen kontrollierten sie insgesamt 212 LKW und 22 Busse. So z.B. am vergangenen Donnerstag auf der B236 in Werdohl (Foto). Am Ende der Woche standen zahlreiche Verstöße in den Büchern. Bei jedem dritten LKW (72) wurden Verstöße festgestellt. Jeder zehnte durfte nicht weiterfahren. Unter den Verstößen befanden sich teilweise kleinere Vergehen, wie fehlende Dokumente, aber auch mit höheren Bußgeldern versehene Delikte:

24 LKW-Fahrer hatte ihre Ladung nicht oder nicht ordnungsgemäß gesichert (Foto: Beispiel eingerissener Spanngurt). 26 LKW (1 Bus) wiesen technische Mängel auf. 22 LKW durften deshalb nicht weiterfahren (0 Busse). 6 LKW-Fahrer (3 Busse) verstießen gegen Sozialvorschriften (Lenk- und Ruhezeiten). Ein Brummifahrer war mutmaßlich unter Drogeneinfluss unterwegs und musste zur Blutprobe.

Im Märkischen Kreis herrscht reger Transit- und Güterverkehr. Die Kontrolle von LKW-Fahrenden ist daher einer von vielen Themenschwerpunkten der märkischen Polizei und bleibt - auch außerhalb solcher Aktionswochen - weiter von Bedeutung. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

