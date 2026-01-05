Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: PKW nach Schneeballwurf beschädigt

Betzdorf (ots)

Die Geschädigten befuhren am 03.01.2025 gegen 01:35 Uhr mit ihrem Audi die B 62 zwischen Betzdorf und Kirchen. Eine bislang unbekannte Täterschaft warf von der dortigen Fußgängerbrücke einen Schneeball auf ihr Fahrzeug, wodurch hieran Sachschaden entstand. Die Täterschaft konnte daraufhin unerkannt entkommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell