PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Geschwindigkeitskontrollen

Bruchertseifen/Birnbach (ots)

Am Montag, 05.01.2026, führten Beamte der Bereitschaftspolizei Koblenz in den Vormittagsstunden Geschwindigkeitskontrollen in Bruchertseifen, Bundesstraße 256, und Birnbach, Bundesstraße 8, durch. Hierbei konnten insgesamt 11 Fahrzeugführer gemessen werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Außerdem benutzte ein Fahrer verbotswidrig ein Mobiltelefon. Gegen die Betroffenen wurden die entsprechenden Verwarnungs- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 15:25

    POL-PDNR: Serie von PKW - Einbrüchen

    Bitzen (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag durch bislang unbekannte Täter in der Ortslage Bitzen zu einer Serie von PKW-Ein- bzw. Aufbrüchen. Dabei wurden die zum Teil unverschlossenen Fahrzeuge nach Diebesgut durchsucht. Die Täter erbeuteten u.a. eine geringe Menge an Bargeld sowie diverse Gegenstände des täglichen Gebrauches. Ein Teil des Diebsgutes konnte durch einen ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 11:09

    POL-PDNR: Zwei Kaninchendiebstähle aufgeklärt

    Betzdorf (ots) - Es wird auf die Pressemeldung "Kaninchendiebstahl" vom 2.1.2026 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117709/6189002) Bezug genommen. Zwischenzeitlich konnte eine polizeibekannte 38-jährige als Tatverdächtige des Kaninchendiebstahls ermittelt werden. Die Tatverdächtige konnte am 3.1.2026 im Betzdorfer Stadtgebiet angetroffen werden. Dabei führte sie das entwendete Kaninchen unter ihrer Jacke mit ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 10:34

    POL-PDNR: Mit Zaun kollidiert und geflüchtet

    Niederfischbach (ots) - Im Zeitraum zwischen Freitag, 2.1., 17 Uhr, und Samstag, 3.1.2026, 18 Uhr, kollidierte eine bislang unbekannte Person mit dem Zaun eines Gewerbegeländes an der Konrad-Adenauer-Straße am Ortsausgang in Richtung Freudenberg. Hierdurch entstand ein Sachschaden an dem Zaun. Anschließend entfernte sich die Täterschaft von der Unfallstelle, ohne die Feststellung ihrer Person, ihres Fahrzeugs und der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren