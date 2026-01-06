PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht auf der B256 Gemarkung Bonefeld

Bonefeld (ots)

Am 05.01.2026, gegen 18:50 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 256 von Straßenhaus kommend in Fahrtrichtung Bonefeld ein Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen. Nachdem ein vorausfahrender PKW verkehrsbedingt abbremsen musste geriet der dahinterfahrender PKW auf schneebedeckter Fahrbahn auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort seitlich mit einem LKW. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden. Sowohl der vorausfahrende PKW, als auch der Fahrer der LKW setzen ihre Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ob die beiden flüchtigen Verkehrsteilnehmer den Unfall bemerkt haben kann nach jetzigem Ermittlungsstand nicht gesagt werden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

