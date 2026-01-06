Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des DM-Marktes in Dierdorf

Dierdorf (ots)

Am 05.01.2026, in der Zeit von 11:40 Uhr bis 12:15 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des DM-Marktes in Dierdorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Im oben genannten Zeitraum hatte die Geschädigte ihren PKW, einen grauen VW Golf, auf dem Parkplatz abgestellt. Als sie zu dem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie eine Beschädigung fest. Aktuell liegen der Polizei Straßenhaus keine Hinweise auf den Verursacher vor. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

