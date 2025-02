Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch und Einbruchsversuch in Altenhundem

Lennestadt (ots)

Zwei Anzeigen erstatteten Geschädigte am Dienstag (18.02.2025) in Altenhundem.

In der Nacht zu Dienstag hatten unbekannte Täter vergeblich versucht, in einen Malerbetrieb an der Straße "Bahnbetriebswerk" einzubrechen. Hierfür setzten die Täter an einem Rolltor an und beschädigten ein Kunststofffenster. Der Sachschaden liegt insgesamt im mittleren dreistelligen Eurobereich.

Im gleichen Zeitraum gelang es unbekannten Tätern hingegen, in einen Druckereibetrieb an der "Wigeystraße" einzubrechen. Um in die Innenräume zu gelangen, schlugen oder warfen die Täter zunächst ein Fenster ein. Aus dem Betrieb wurde ein Bargeldbetrag in bislang unbekannter Höhe entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell