POL-PDNR: Fußgängerin durch unbekannten PKW angefahren - Zeugen gesucht

Asbach (ots)

Am Dienstagabend, 06.01.2026, gegen 18 Uhr, wurde eine 17-Jährige beim Überqueren der Talstraße in Asbach von einem PKW, der in die Talstraße aus dem dortigen Kreisverkehr einbog, touchiert. Hierdurch kam die Fußgängerin zu Fall und verletzte sich bei dem Sturz.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
Telefon: 02634 - 9520

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein

