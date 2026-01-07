Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pedelec-Diebstahl am Bahnhof

Kirchen (Sieg) (ots)

Ein Geschädigter stellte sein schwarzes Pedelec der Marke Hitway im Zeitraum von Dienstag, 23.12.25, bis Donnerstag, 1.1.26, am Kirchener Bahnhof ab, und sicherte dieses mittels eines Schlosses. Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete das Fahrrad im angegebenen Zeitraum, sodass der Geschädigte dieses am Neujahrtags nicht mehr vorfinden konnte.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

