POL-PDNR: erneute Beschädigung einer Raiffeisen-Statue

Hamm (Sieg) (ots)

Vermutlich in der Nacht von Dienstag, 06.01.2026, auf Mittwoch, 07.01.2026, wurde in Hamm (Sieg) erneut eine Raiffeisen-Statue beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen rissen unbekannte Täter die Statue, die in der Straße "In der Mümmelbach" aufgestellt war, vom Sockel und legten sie etwa 100 Meter weiter ab. Bereits in der Nacht von Samstag, 03.01.2026, auf Sonntag, 04.01.2026, wurde eine Raiffeisen-Statue in der Friedhofstraße auf die gleiche Art beschädigt. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

