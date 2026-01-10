Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Buchholz (Westerwald) - Verkehrsunfallflucht

Straßenhaus (ots)

Am 09.01.2026, zwischen 19:45 Uhr und Mitternacht, kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Heckenstraße in 53567 Buchholz (Westerwald). Das bislang unbekannte, flüchtige Fahrzeug touchierte den bisherigen Ermittlungen zufolge einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten PKW. Infolge des Verkehrsunfallgeschehens dürfte das flüchtige Fahrzeug eine Beschädigung im vorderen, rechten Fahrzeugbereich aufweisen.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

