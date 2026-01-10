PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Buchholz (Westerwald) - Verkehrsunfallflucht

Straßenhaus (ots)

Am 09.01.2026, zwischen 19:45 Uhr und Mitternacht, kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Heckenstraße in 53567 Buchholz (Westerwald). Das bislang unbekannte, flüchtige Fahrzeug touchierte den bisherigen Ermittlungen zufolge einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten PKW. Infolge des Verkehrsunfallgeschehens dürfte das flüchtige Fahrzeug eine Beschädigung im vorderen, rechten Fahrzeugbereich aufweisen.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634-9520

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 09.01.2026 – 12:28

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Unkel

    Unkel (ots) - Im Zeitraum von Dienstag, 06.01.2026, 20:30 Uhr, bis Mittwoch, 07.01.2026, 16:30 Uhr, kam es in der Ortslage Unkel zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der beschädigte Pkw ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 10:44

    POL-PDNR: Fahren ohne Fahrerlaubnis

    Neitersen (ots) - Am Donnerstag, 08.01.2026, gegen 20.00 Uhr, konnten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Neitersen, Rheinstraße, einen Pkw-Fahrer feststellen, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den 53-jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Frank Feldhäuser, PHK Telefon: 02681 946-0 ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 10:39

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

    Etzbach (ots) - Bereits am Dienstag, 06.01.2026, ereignete sich zwischen 11.00 Uhr und 12.30 Uhr in Etzbach ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte ein unbekannter Fahrzeugführer in der Kampstraße mit einem Zaun. Dieser wurde hierbei beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Frank Feldhäuser, PHK Telefon: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren