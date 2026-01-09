PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Unkel

Unkel (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 06.01.2026, 20:30 Uhr, bis Mittwoch, 07.01.2026, 16:30 Uhr, kam es in der Ortslage Unkel zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der beschädigte Pkw stand in der Straße "Alter Kirschweg" in Höhe der Hausnummer 5. Am Fahrzeug entstand Sachschaden an der Beifahrerseite.

Die Polizei Linz am Rhein bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug geben können, sich bei der Polizei Linz am Rhein zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Linz/Rhein

Telefon: 02644-943-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 09.01.2026 – 10:44

    POL-PDNR: Fahren ohne Fahrerlaubnis

    Neitersen (ots) - Am Donnerstag, 08.01.2026, gegen 20.00 Uhr, konnten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Neitersen, Rheinstraße, einen Pkw-Fahrer feststellen, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den 53-jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Frank Feldhäuser, PHK Telefon: 02681 946-0 ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 10:39

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

    Etzbach (ots) - Bereits am Dienstag, 06.01.2026, ereignete sich zwischen 11.00 Uhr und 12.30 Uhr in Etzbach ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte ein unbekannter Fahrzeugführer in der Kampstraße mit einem Zaun. Dieser wurde hierbei beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Frank Feldhäuser, PHK Telefon: ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 17:28

    POL-PDNR: Schwere Brandstiftung in der Sylvesternacht - Polizei sucht Zeugen

    Neuwied (ots) - Wie die Brandermittler der Kriminalinspektion Neuwied heute bestätigen, handelt es sich bei dem Brand, der sich in einer leerstehenden ehemaligen Gaststätte in Neuwied-Niederbieber, Aubachstraße, in der Silvesternacht ereignete, um eine schwere Brandstiftung. Daher werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei zu melden, wenn sie Angaben zu besonderen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren