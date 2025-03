Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kleine Verwechslung - große Folgen

Jena (ots)

Eine kleine Verwechslung hatte am Montagnachmittag weitreichende Folgen. Eine 79-Jährige hatte ihren Pkw Mercedes in der Semmelweisstraße geparkt. Als sie ausparken wollte, fuhr sie an und verwechselte im Anschluss die Pedale. In Folge dessen fuhr sie auf einen vor ihr parkenden Pkw auf. Durch die Wucht des Aufpralls entwickelte sich ein Ziehharmonika-Effekt, in welchem drei weitere Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der Mercedes schob diese zusammen, sodass ein VW, ein BMW, ein Seat sowie ein BMW Beschädigungen aufwiesen. Im Ergebnis der Verwechslung stehen somit fünf beschädigte Fahrzeuge zu Buche. Nach der erfolgten Unfallaufnahme folgte die Korrespondenz mit der Führerscheinstelle.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell