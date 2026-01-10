Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Körperverletzung zum Nachteil eines 14-jährigen Jugendlichen

Dierdorf (ots)

Am Freitag, 09.01.2026, kam es gegen 12:50 Uhr zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 14-jährigen Jugendlichen. Der Jugendliche befand sich im Bereich vor der katholischen Kirche in Dierdorf und telefonierte, als er unvermittelt von zwei jungen Männern angegriffen und mehrfach auf den Kopf und ins Gesicht geschlagen wurde. Anschließend entfernten sich die Männer in unbekannte Richtung. Der Geschädigte wurde verletzt.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zum Sachverhalt und zu möglichen Tätern der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

