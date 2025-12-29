PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: + Einbruch an Weihnachten + Bronzefigur auf Friedhof gestohlen + Scheibe eingeschlagen +

Giessen (ots)

Dillenburg: Einbruch an Weihnachten

Einbrecher drangen zwischen Heiligabend (Mittwoch, 24.12.2025), 17:00 Uhr und dem 1. Weihnachtsfeiertag (Donnerstag, 25.12.2025), 05:50 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße "Am Köppel" in Dillenburg ein. Hierbei beschädigten sie eine Terrassentür. Die Täter erbeuteten einen Tresor. Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wer hat die Tat beobachtet? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch unter 02771 9070 mit der Polizei in Dillenburg in Verbindung zu setzen.

Driedorf: Bronzefigur auf Friedhof gestohlen

Auf dem Friedhof in Roth stahlen Unbekannte zwischen Dienstag (23.12.2025), 17:00 Uhr und Mittwoch (24.12.2025), 11:00 Uhr einen etwa 30 cm - 40 cm großen Bronzeengel, der auf einer Grabplatte befestigt war. Hinweise nimmt die Polizeistation Herborn unter Tel.: 02772 47050 entgegen.

Herborn: Scheibe eingeschlagen

Eine Seitenscheibe eines blauen Audi A4 schlug ein Unbekannter im Zeitraum von Montag (22.12.2025), 20:00 Uhr bis Dienstag (23.12.2025), 07:30 Uhr in Seelbach ein. Das Fahrzeug war in der "Hohe Straße" abgestellt. Bislang ist nicht bekannt, ob der Täter etwas mitgehen ließ. Zeugen können sich an die Polizei in Herborn wenden (Tel.: 02772 47050).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 23:26

    Mittelhessen: WETTERAU: Polizeieinsatz in Petterweil

    Giessen (ots) - -- Heute Abend (23.12.2025) löste ein Streit zwischen einem Paar einen größeren Polizeieinsatz in der Arnsburger Straße aus. Der 63-jährige Mann hatte seiner Lebensgefährtin zuvor offenbar mit einer Schusswaffe gedroht. Der Geschädigten gelang es in der Folge das Haus zu verlassen. Beim Eintreffen der Polizei befand sich der Mann alleine im Haus. In der Folge konnte er durch Kräfte eines ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 14:36

    Mittelhessen: STADT + KREIS GIEßEN: + Scheibe beschädigt + Einbrüche in zwei Schulen +

    Giessen (ots) - Biebertal: Scheibe beschädigt Ein Unbekannter versuchte im Laufe des vergangenen Wochenendes in einen Büroraum der Gemeinde Biebertal in der Mühlbergstraße einzudringen. Hierbei beschädigte er ein Fenster, konnte jedoch nicht ins Gebäude gelangen. Bemerkt wurde der Schaden am Montagvormittag (22.12.2025) gegen 11:30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren