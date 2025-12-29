Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: + Einbruch an Weihnachten + Bronzefigur auf Friedhof gestohlen + Scheibe eingeschlagen +

Giessen (ots)

Dillenburg: Einbruch an Weihnachten

Einbrecher drangen zwischen Heiligabend (Mittwoch, 24.12.2025), 17:00 Uhr und dem 1. Weihnachtsfeiertag (Donnerstag, 25.12.2025), 05:50 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße "Am Köppel" in Dillenburg ein. Hierbei beschädigten sie eine Terrassentür. Die Täter erbeuteten einen Tresor. Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wer hat die Tat beobachtet? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch unter 02771 9070 mit der Polizei in Dillenburg in Verbindung zu setzen.

Driedorf: Bronzefigur auf Friedhof gestohlen

Auf dem Friedhof in Roth stahlen Unbekannte zwischen Dienstag (23.12.2025), 17:00 Uhr und Mittwoch (24.12.2025), 11:00 Uhr einen etwa 30 cm - 40 cm großen Bronzeengel, der auf einer Grabplatte befestigt war. Hinweise nimmt die Polizeistation Herborn unter Tel.: 02772 47050 entgegen.

Herborn: Scheibe eingeschlagen

Eine Seitenscheibe eines blauen Audi A4 schlug ein Unbekannter im Zeitraum von Montag (22.12.2025), 20:00 Uhr bis Dienstag (23.12.2025), 07:30 Uhr in Seelbach ein. Das Fahrzeug war in der "Hohe Straße" abgestellt. Bislang ist nicht bekannt, ob der Täter etwas mitgehen ließ. Zeugen können sich an die Polizei in Herborn wenden (Tel.: 02772 47050).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

