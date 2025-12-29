Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT + KREIS GIEßEN: + Büroräume durchsucht + Versuchter Einbruch in Werkstatt + In Café eingedrungen + Bei Feuerwehr eingestiegen +

Giessen (ots)

Gießen: Büroräume durchsucht

Im Zeitraum zwischen Dienstag (23.12.2025), 18:00 Uhr und Sonntag (28.12.2025), 09:45 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu den Büroräumen einer Bankfiliale in der Gießener Westanlage. Die Täter durchsuchten in einem der oberen Stockwerke mehrere Büros und brachen eine verschlossene Tür auf. Ob sie Beute machten, ist bislang nicht bekannt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gießen unter Tel.: 0641 7006-6555 entgegen.

Grünberg: Versuchter Einbruch in Werkstatt

Unbekannte versuchten in der Zeit von Freitag (26.12.2025), 11:30 Uhr bis Samstag (27.12.2025), 09:20 Uhr ein Fenster einer Kfz-Werkstatt in der Carl-Benz-Straße in Grünberg aufzubrechen. Mit diesem Vorhaben scheiterten die Täter jedoch. Sie mussten ohne Beute abziehen. Zeugen werden gebeten sich an die Gießener Kripo zu wenden (Tel.: 0641 7006-6555).

Gießen: In Café eingedrungen

Einbrecher drangen zwischen Heiligabend (24.12.2025), 15:00 Uhr und Freitag (26.12.2025), 12:00 Uhr in ein Café in der Johannesstraße ein. Bislang ist kein Diebesgut bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Hinweise unter der Rufnummer 0641 7006-6555.

Langgöns: Bei Feuerwehr eingestiegen

Einen Tresor erbeuteten Einbrecher im Feuerwehrhaus "An der Alten Bach" in Langgöns. Die Täter hatten sich zuvor über ein Fenster Zutritt verschafft. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Montag (22.12.2025), 19:30 Uhr und Dienstag (23.12.2025), 09:10 Uhr. Unter der Rufnummer 0641 7006-3555 nimmt die Polizei Hinweise entgegen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell