Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Einbruch in Mehrfamilienhaus - drei Frauen aufgefallen + Einkaufstasche geraubt + Geldbörse entwendet + Spielautomaten geknackt + Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen +

Giessen (ots)

Butzbach: Einbruch in Mehrfamilienhaus - drei Frauen aufgefallen

Zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr verschafften sich am Montag (22.12.2025) Unbekannte Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus im Hunnenburgweg. Sie drangen in eine Wohnung ein und durchsuchten diese. Dabei entwendeten sie Bargeld. Zeugen fielen in diesem Zeitraum zwei Frauen im Treppenhaus auf. Eine wird auf 25 - 30 Jahre alt geschätzt, ist circa 160 cm groß, hat eine normale Statur und langes blondes Haar. Sie trug eine beigefarbene Winterjacke mit Teddyfell und blaue Jeans. Die zweite Frau ist circa 30 - 35 Jahre alt, etwa 165 cm groß und hat eine normale Statur. Sie hat langes dunkles Haar und war dunkel gekleidet. Vor der Hauseingangstür wartete eine dritte Frau. Sie ist circa 50 - 55 Jahre alt, hat eine normale Statur und trug eine Brille. Diese Frau war dunkel gekleidet und trug eine Mütze. Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wer kann Hinweise zur Tat geben? Wem sind die drei Frauen aufgefallen? Wer kann Angaben zur Identität der beschriebenen Frauen machen? Zeugenhinweise bitte telefonisch unter 06031 6010 an die Kripo in Friedberg.

Friedberg: Einkaufstasche geraubt

Kurz vor 19:30 Uhr befand sich am Montagabend (22.12.2025) ein 68-jähriger Friedberger auf seinem Heimweg im Mühlweg. In Höhe der Hausnummer 36 sprachen zwei junge Männer den Friedberger von hinten an. Während des kurzen Gesprächs schlug einer der beiden Unbekannten dem 68-Jährigen ins Gesicht und entriss ihm dessen Einkaufstasche. Danach flüchteten die beiden Täter in Richtung Burgfeld. Der 68-jährige Mann erlitt dabei leichte Verletzungen. In der geraubten Tasche befanden sich Lebensmittel. Ein Täter wird als circa 18 Jahre alt, etwa 175 cm groß und schlank beschrieben. Er hatte schwarze Haare und einen 3-Tage-Bart. Der zweite Täter wird ebenfalls auf 18 Jahre und 175 cm geschätzt. Er hatte schwarze Haare, einen dunkleren Teint und keinen Bart. Die Kripo bittet Zeugen, die Angaben zur Tat machen oder Hinweise zu den beiden beschriebenen Tätern geben können, um Mitteilung unter Tel.: 06031 6010.

Friedberg: Geldbörse entwendet

Durch ein Fenster stiegen Einbrecher in der Zeit zwischen Freitag (19.12.2025), 16:00 Uhr und Montag (22.12.2025), 07:55 Uhr in einen Handwerksbetrieb in der Allmendstraße in Ockstadt ein. Dort ließen sie eine Geldbörse mitgehen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Friedberg zu melden (Tel.: 06031 6010).

Friedberg: Spielautomaten geknackt

Am frühen Montagmorgen (22.12.2025) drangen Unbekannte zwischen 04:00 Uhr und 06:00 Uhr in eine Gaststätte in der Kaiserstraße ein. Dort knackten sie zwei Spielautomaten. Zur genauen Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise erbittet die Friedberger Kripo unter Tel.: 06031 6010.

Wöllstadt: Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen

In der Nacht zu Dienstag (23.12.2025) schlug ein Unbekannter bei elf Autos in Ober-Wöllstadt Scheiben ein und durchsuchte den Innenraum der Fahrzeuge. Die Taten ereigneten sich im Zeitraum zwischen 01:00 Uhr und 04:00 Uhr in der Gartenstraße, "Am Schützenrain", der Gießener Straße, der Stolberger Straße und "Am Lutherweg". Außerdem öffnete der Täter zwei unverschlossene Fahrzeuge. Aus einem Fahrzeug entwendete er ein Paar Damenschlittschuhe und zwei Schlüssel. Zur weiteren Beute liegen bislang noch keine Informationen vor. In Ober-Wöllstadt fiel in der Nacht ein etwa 20 Jahre alter, circa 180 cm großer Mann mit heller Haut und dunklen kurzen Haaren auf. Er war dunkel gekleidet. Die Polizei bittet Zeugen, denen die beschriebene Person aufgefallen oder bekannt ist, sich unter Tel.: 06031 6010 mit der Polizeistation Friedberg in Verbindung zu setzen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell