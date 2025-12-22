Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT + KREIS Gießen: Pkw fährt in Bushaltestelle - drei Verletzte

Giessen (ots)

Die Polizei ist derzeit in der Südanlage in Gießen im Einsatz.

Gegen 16.30 Uhr prallte der Fahrer eines Audis in eine Bushaltestelle und verletzte drei Personen, eine dieser Personen ist schwerverletzt. Bisher geht die Polizei davon aus, dass der 32-jährige Fahrer des Audis zuvor über die Westanlage in Richtung Südanlage gefahren war. An der Ampel der Einmündung der Frankfurter Straße prallte er mit zwei in gleicher Richtung fahrenden Pkw zusammen, setzte seine Fahrt auf der Südanlage in Richtung Goethestraße fort und prallte an einer Bushaltestelle mit den Personen zusammen.

Der 32-jährige Fahrer aus Aserbaidschan, der in Gießen lebt, setzte seine Fahrt über die Goethestraße in die Johannesstraße fort, stoppte dort und wurde letztlich von der Polizei festgenommen.

Die genauen Umstände des Sachverhaltes sind derzeit nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der Bereich der Südanlage ist für die Durchführung polizeilicher Ermittlungsarbeit derzeit gesperrt.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell