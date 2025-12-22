Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Mittelhessen: STADT + KREIS Gießen: 16-Jährige wohlbehalten zurück
Giessen (ots)
Pressemeldung Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle vom 19.12.2025, 14.35 Uhr
Biebertal: Die Vermisste 16-Jährige kehrte wohlbehalten zurück.
Die Redaktionen werden gebeten, das Foto der Vermissten aus den Onlineportalen zu löschen.
Guido Rehr, Polizeipressesprecher
