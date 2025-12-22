Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT + KREIS Gießen: 16-Jährige wohlbehalten zurück

Giessen

19.12.2025

Biebertal: Die Vermisste 16-Jährige kehrte wohlbehalten zurück.

Die Redaktionen werden gebeten, das Foto der Vermissten aus den Onlineportalen zu löschen.

Guido Rehr, Polizeipressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell