Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Einbruch in Tankstelle + Armbanduhren erbeutet + Terrassentür hält + Einbrecher überrascht + Hoher Sachschaden bei Einbruch +

Giessen (ots)

Karben: Einbruch in Tankstelle

Fünf Täter verschafften sich am Samstag (20.12.2025) gegen 03:10 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Tankstelle "Am Spitzacker" in Okarben. Dort entwendeten sie einen Tresor und flüchteten mit einem grauen Audi A6 mit dem Kennzeichen MKK-DI 90 in unbekannte Richtung. Die Kennzeichen wurden zuvor zwischen Freitag (19.12.2025), 15:30 Uhr und Samstagnacht auf einem Pendlerparkplatz in der Hauptstraße in Karben gestohlen. Am Samstagmorgen, kurz nach 09:30 Uhr fanden Spaziergänger in einem kleinen Waldstück in der Nähe des Bad Homburger Kreuzes (Am Südring, Außerhalb, 61352 Bad Homburg v.d.H.) einen Tresor, bei dem es sich um den in der Tankstelle gestohlenen Tresor handeln dürfte. Dieser Tresor war gewaltsam geöffnet worden. Die Kripo ermittelt und fragt: Wer hat die Tat beobachtet? Wem ist ein grauer Audi A6 mit MKK-Kennzeichen aufgefallen? Wer kann Angaben zu dem Kennzeichendiebstahl auf dem Pendlerparkplatz machen? Wer hat verdächtige Beobachtungen in der Nähe des Waldstücks am Bad Homburger Kreuz gemacht? Hinweise werden telefonisch unter 06031 6010 entgegengenommen.

Echzell: Armbanduhren erbeutet

Im Laufe des Freitags (19.12.2025) drangen Einbrecher zwischen 07:30 Uhr und 19:20 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Ringstraße in Echzell ein. Die Täter betraten mehrere Räume und ließen verschiedene Armbanduhren mitgehen. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Friedberg zu melden (Tel.: 06031 6010).

Bad Nauheim: Terrassentür hält

Unbekannte versuchten im Zeitraum von Dienstag (16.12.2025), 17:00 Uhr bis Samstag (20.12.2025), 10:00 Uhr in Steinfurth in ein Einfamilienhaus "Am Welschgraben" einzudringen. Hierbei scheiterten sie jedoch an der Terrassentür und mussten ohne Beute abziehen. Hinweise nimmt die Friedberger Kripo unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Limeshain: Einbrecher überrascht

Am frühen Samstagabend (20.12.2025) beschädigten Einbrecher zwischen 17:55 Uhr und 18:05 Uhr ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Wilhelmstraße in Rommelhausen und stiegen so ein. Als die Bewohner nach Hause kamen, flüchteten die Täter durch das beschädigte Fenster. Beute machten sie keine. Die Kriminalpolizei erbittet Hinweise von Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben (Tel.: 06031 6010).

Hirzenhain: Hoher Sachschaden bei Einbruch

Bargeld erbeuteten Einbrecher im Zeitraum zwischen Freitag (19.12.2025), 15:30 Uhr und Samstag (20.12.2025), 13:45 Uhr in den Hirzenhainer Werkstätten in der "Junkernwiese" in Merkenfritz. Die Täter zerstörten eine Fensterscheibe und gelangten so in das Gebäude. Dieses durchsuchten sie und beschädigten dabei mehrere Türen, Schränke und Bewegungsmelder. Der Sachschaden wird auf 15.000 EUR geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Friedberg telefonisch unter 06031 6010 entgegen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell