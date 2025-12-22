Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung (Bezug zur Vermisstenmeldung vom 09.12.2025, 10:32 Uhr)

Giessen (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der seit Freitag, 28.11.2025 vermissten 14-Jährigen aus Marburg wird hiermit zurückgenommen. Das Mädchen kehrte wohlbehalten nach Hause zurück. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung.

Die Redaktionen werden gebeten, die Meldung nicht mehr zu verbreiten und eventuell vorhandene Bilder der ehemals Vermissten sowie weitere personenbezogene Daten entsprechend zu löschen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

