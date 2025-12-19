Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Sexueller Übergriff auf Spaziergängerin - Polizei bittet um Mithilfe + versuchter Einbruch in Friedhofshalle + Reifen zerstochen + betrunkener Audi-Fahrer prallt gegen Ampel

Marburg: Sexueller Übergriff auf Spaziergängerin - Polizei bittet um Mithilfe

Die Ermittler der Kriminalpolizei in Marburg suchen nach einem sexuellen Übergriff auf eine Spaziergängerin am vergangenen Freitagabend (12. Dezember) in der Straße "Am Ortenbergsteg" nach Zeugen. Die Frau war auf dem Fußweg zwischen dem Parkhaus des Noxx-Hotels und dem Ortenbergsteg unterwegs, als ihr gegen 19.10 Uhr ein Unbekannter entgegenkam. Der Mann sprach die Frau an und berührte sie unsittlich. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Der Täter wird als circa 180 cm groß, zwischen 20 und 25 Jahren alt, mit normaler Statur und hellem Teint beschrieben. Er trug eine schwarze Oberbekleidung mit einer Kapuze, die er auf dem Kopf hatte, eine schwarze Hose und helle Turnschuhe. Die Ermittler suchen nach Zeugen und fragen:

- Wer hat den Übergriff am Freitagabend auf dem Fußweg beobachtet? - Wer kann Hinweise auf den beschriebenen Täter geben?

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu melden.

Cölbe: Versuchter Einbruch in Friedhofshalle

Zwischen Mittwoch (17. Dezember) 17 Uhr und Donnerstag (18. Dezember) 13.30 Uhr versuchten Unbekannte in die Friedhofshalle in der Friedhofstraße einzubrechen. Die Täter scheiterten bei dem Versuch die Tür aufzuhebeln. Den Schaden beziffert die Polizei mit circa 250 Euro. Hinweise nimmt die Marburger Polizei unter der Telefonnummer (06421) 4060 entgegen.

Biedenkopf: Reifen zerstochen

Unbekannte zerstachen am Donnerstagmittag (18. Dezember) in der Straße "Am Freibad" den Vorder- und Hinterreifen auf der Beifahrerseite eines 1er BMW. Der Pkw stand zwischen 13.10 Uhr und 14.40 Uhr auf einem Parkplatz nahe der Sporthalle. Die Polizei in Biedenkopf bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer (06461) 92950 zu melden.

Marburg: Betrunkener Audi-Fahrer prallt gegen Ampel

Einen Gesamtschaden von knapp 31.000 Euro verursachte gestern Abend (18. Dezember) gegen 20.50 Uhr ein betrunkener Autofahrer bei einem Unfall in dem Kreuzungsbereich Afföllerstraße / Schlosserstraße / Afföllerwiesen. Der 27-Jährige Fahrer war mit seinem Audi A3 auf der Afföllerstraße aus Richtung Cölber Straße kommend in Richtung Zimmermannstraße unterwegs. In dem Kreuzungsbereich verlor er die Kontrolle über seinen Audi und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf prallte er gegen eine Fußgängerampel sowie fuhr er über mehrere Büsche. Das Fahrzeug kam schließlich auf einem angrenzenden Parkplatz zum Stehen. Der 27-jährige Mann aus Neustadt wurde leicht verletzt. Rettungskräfte versorgten ihn an der Unfallstelle. Seine 20-jährige Mitfahrerin blieb unverletzt. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Fußgängerampel und ein Verkehrsschild wurden beschädigt. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 1,7 Promille. Ein Arzt führte eine Blutentnahme durch. Der Unfallfahrer muss sich nun wegen seiner Trunkenheitsfahrt verantworten.

