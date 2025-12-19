Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Mittelhessen: STADT + KREIS GIESSEN: 16-jährige Angelina Kristin J. vermisst
Giessen (ots)
Biebertal:
Seit Montag, 15.12.2025, wird die 16-jährige Angelina Kristin J. aus einer Wohngruppe in Biebertal vermisst. Sie ist ca. 166 cm groß und hat braunes langes Haar. Bekleidet war sie mit einem rosafarbenen Pullover, beiger Stoff-Schlaghose und dunklen Sportschuhen des Herstellers "New Balance". Sie führt eine kleine schwarze Handtasche mit sich.
Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 oder jede andere Polizeidienstelle.
+++Die Fotos zeigen die Vermisste und dürfen im Rahmen der Berichtserstattung genutzt werden.
