Mittelhessen: STADT + KREIS GIESSEN: 16-jährige Angelina Kristin J. vermisst

Giessen (ots)

Biebertal:

Seit Montag, 15.12.2025, wird die 16-jährige Angelina Kristin J. aus einer Wohngruppe in Biebertal vermisst. Sie ist ca. 166 cm groß und hat braunes langes Haar. Bekleidet war sie mit einem rosafarbenen Pullover, beiger Stoff-Schlaghose und dunklen Sportschuhen des Herstellers "New Balance". Sie führt eine kleine schwarze Handtasche mit sich.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 oder jede andere Polizeidienstelle.

+++Die Fotos zeigen die Vermisste und dürfen im Rahmen der Berichtserstattung genutzt werden.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

