Mittelhessen: Große Spendenübergabe: 1.029 Tafeln Schokolade unterstützen Ukraine-Hilfsaktion kurz vor Weihnachten

Große Spendenübergabe: 1.029 Tafeln Schokolade unterstützen Ukraine-Hilfsaktion kurz vor Weihnachten

Giessen

Die Marburger Polizei kam am 22.10.2025 im Rahmen einer Verkehrskontrolle zwei Dieben auf die Schliche, zur Pressemeldung geht es hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/154582/6146840:

Dabei stellten die Einsatzkräfte Lebensmittel, Drogerieartikel sowie 1.029 Tafeln Schokolade sicher. Da beide Beschuldigte den schriftlichen Eigentumsverzicht gegenüber der Staatsanwaltschaft Marburg erklärten und die tatsächlichen Eigentümer nicht ermittelt werden konnten, wurden alle sichergestellten Gegenstände zur Verwertung freigegeben.

Schnell war die Idee geboren, die Schokolade an Menschen in Not weiterzugeben und damit zu Weihnachten eine kleine Freude bereiten zu können. Also wurde Kontakt zu Herrn Schmidt, Logistik-Leiter des Global Aid Network (GAiN) am Standort Gießen, aufgenommen. Dort packten alle Mitarbeitenden gerade Weihnachtspakete für Menschen in der Ukraine.

Die Übergabe durch die Polizei Mittelhessen erfolgte am 10.12.2025 an Herrn Schmidt in den Räumlichkeiten der GAiN-Logistik in der Siemensstraße 13 in Gießen. Das gesamte Team vor Ort zeigte sich hocherfreut und dankbar, da Umfang und Art der Spende perfekt zur Ukraine-Hilfsaktion passten.

Die Schokolade befindet sich aktuell in mehreren Konvois auf dem Weg in Richtung Ukraine und wird rechtzeitig zu Weihnachten dort ankommen.

