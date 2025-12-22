Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT + KREIS GIEßEN: + Blitzeinbruch in Einkaufsmarkt + In Gaststätte eingestiegen + Bargeld und Kleidung gestohlen + Einbruch in Kindergarten + Bargeld erbeutet + Scheibe eingeschlagen +

Giessen (ots)

Langgöns: Blitzeinbruch in Einkaufsmarkt

Kurz vor Mitternacht zerstörten Diebe am späten Sonntagabend (21.12.2025) "Am Lindenbaum" in Langgöns an einem Einkaufsmarkt die Tür einer Bäckereifiliale. Von dort aus verschafften sie sich Zutritt zum Verkaufsraum des Marktes. Die Täter hatten es auf Zigaretten abgesehen. Der genaue Wert der gestohlenen Stangen Zigaretten ist bislang noch nicht bekannt. Die Tat dauerte lediglich knapp fünf Minuten. Anschließend flüchteten die Täter mit einem schwarzen SUV, bei dem es sich um einen Porsche Cayenne gehandelt haben könnte, vom Parkplatz in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wer hat die Tat beobachtet? Wem ist ein schwarzer SUV aufgefallen? Hinweise können der Kripo in Gießen telefonisch unter 0641 7006-6555 mitgeteilt werden.

Gießen: In Gaststätte eingestiegen

Am späten Sonntagnachmittag (21.12.2025) schlugen Unbekannte eine Fensterscheibe einer Gaststätte im Seltersweg ein. Die Täter stiegen ein, durchsuchten ein Büro und nahmen einen Tresor mit. Der Tatzeitraum kann auf 17:05 Uhr bis 17:40 Uhr eingegrenzt werden. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten sich unter Tel.: 0641 7006-6555 mit der Gießener Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Gießen: Bargeld und Kleidung gestohlen

Einbrecher drangen am Freitagmorgen (19.12.2025) zwischen 05:50 Uhr und 06:30 Uhr in ein Vereinsgebäude in der Philosophenstraße ein. Sie durchsuchten mehrere Räume und ließen Kleidungsstücke sowie Bargeld mitgehen. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0641 7006-6555 zu melden.

Gießen: Einbruch in Kindergarten

In der Zeit von Donnerstag (18.12.2025), 18:00 Uhr bis Freitag (19.12.2025), 07:00 Uhr stiegen Unbekannte durch ein Fenster in einen Kindergarten in der Gießener Straße ein. Die Täter durchsuchten mehrere Räume, blieben allerdings ohne Beute. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gießen (Tel.: 0641 7006-6555).

Gießen: Bargeld erbeutet

Durch das Aufbrechen einer Tür gelangten Diebe im Zeitraum zwischen Donnerstag (18.12.2025), 17:30 Uhr und Freitag (19.12.2025), 08:45 Uhr in einen Veranstaltungsraum in der Georg-Philipp-Gail-Straße. Dort knackten sie das Schloss eines Schranks und erbeuteten Bargeld. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Gießen unter Tel.: 0641 7006-6555 entgegen.

Gießen: Scheibe eingeschlagen

Eine Scheibe eines schwarzen Audi TT schlug ein Dieb am Freitagabend (19.12.2025) im Wißmarer Weg ein. Zwischen 19:00 Uhr und 20:20 Uhr griff sich der Langfinger ein Portemonnaie, das im Fahrzeug gelegen hatte. Hinweise erbittet die Gießener Polizei (Tel.: 0641 7006-3755).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell