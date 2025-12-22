Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: + Spielautomaten aufgebrochen + Auf der Straße beraubt + Unfallflucht auf Parkplatz +

Giessen (ots)

Lahnau: Spielautomaten aufgebrochen

Gegen 05:40 Uhr stiegen Unbekannte am Sonntagmorgen (21.12.2025) durch ein Fenster in eine Gaststätte in der Atzbacher Straße in Dorlar ein. In der Gaststätte knackten sie zwei Spielautomaten und ließen das Geld mitgehen. Zeugen, die auf die Tat aufmerksam geworden sind oder verdächtige Personen wahrgenommen haben, werden gebeten sich an die Kriminalpolizei in Wetzlar zu wenden (Tel.: 06441 9180).

Dillenburg: Auf der Straße beraubt

Am Bahnhof Niederscheld-Süd wandte sich ein leicht verletzter 34-jähriger Mann am Freitagabend (19.12.2025) gegen 22:45 Uhr an einen Mitarbeiter der HLB. Kurz zuvor war der 34-Jährige in der Neugasse in Niederscheld in der Nähe einer Gaststätte von einer Gruppe von fünf bis sechs Personen geschlagen worden. Hierbei wurden ihm unter anderem Bargeld und Handy abgenommen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten unter Tel.: 02771 9070 Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

Sinn: Unfallflucht auf Parkplatz

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken streifte ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem Fahrzeug einen geparkten grauen Audi A1. Der Audi war am Samstag (20.12.2025) zwischen 12:20 Uhr und 13:10 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Herborner Straße in Sinn abgestellt. Der Unfallverursacher flüchtete. Die Polizeistation Herborn bittet Unfallzeugen sich telefonisch unter 02772 47050 zu melden.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

